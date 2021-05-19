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среда, 19 мая 2021 13:14

В КГГА обнаружили масштабные нарушения по аренде земли - убытки огромные

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В КГГА обнаружили масштабные нарушения по аренде земли - убытки огромные
ГФС отчиталась о результатах обысков в департаменте земельных ресурсов КГГА. Фото: ГФС

Государственная фискальная служба по результатам проведенных обысков в департаменте земельных ресурсов КГГА разоблачила ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"Директор одного из обществ, с 2013 года по настоящее время, пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них и не платил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие действия повлекли тяжкие последствия для общественных интересов: непоступление средств за арендную плату в размере более 19 миллионов гривен. А при представлении декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земли в период 2017-2018 годов он умышленно занизил площадь и нормативно-денежной оценке земельного участка", - говорится в сообщении.

По фактам этих правонарушений 18 мая директора упомянутой компании объявили в розыск. Руководитель предприятия скрывается от правоохранителей. Принимаются меры, чтобы установить его местонахождение, добавили фискалы.

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"Исследуется возможная причастность должностных лиц КГГА к совершению правонарушений, повлекших тяжкие последствия для интересов территориальной общины Киева в виде безосновательно неполученных средств арендной платы", - утверждают в сообщении.

По результатам обысков изъяли кадастровые дела земельных участков, расположенных в Киеве, что "свидетельствуют о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму более 100 млн грн". По данным фактам в ЕРДР внесли 11 уголовных производств по преступлениям в сфере злоупотребления властью или служебным положением.

Напомним, столичная прокуратура и фискалы продолжают серию обысков в помещениях КГГА и частных предприятий. В частности, обыски уже прошли в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет, Киевпастранс и Киевский метрополитен. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделении земли, махинации на закупках, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен.

Виталий Кличко, комментируя действия правоохранительных органов и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично. "Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в "махровые" времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты", - сказал мэр на заседании Киевсовета.

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