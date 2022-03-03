В КГГА объяснили причину ночных взрывов в Киеве

Ночью в Киеве жителям города была слышна серия взрывов, в частности, возле метро Дружбы народов.
Ночные взрывы – это работа сил ПВО по ракетам противника, сообщил первый заместитель главы в Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
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"Ночью работали силы ПВО. И взрывы, которые были слышны, – это были износ по ракетам противника", – рассказал Поворозник.
Сейчас в Киеве спокойно. Вся инфраструктура работает в штатном режиме: тепло, вода, электричество, связь есть во всех районах.
Вчера обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала. Пока угрозы теплоснабжению нет, аварийные бригады ремонтируют то, что повредили.
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