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четверг, 03 марта 2022 09:18

В КГГА объяснили причину ночных взрывов в Киеве

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В КГГА объяснили причину ночных взрывов в Киеве
Инфраструктура работает в штатном режиме. Фото: Скрин из видео

Ночью в Киеве жителям города была слышна серия взрывов, в частности, возле метро Дружбы народов.

Ночные взрывы – это работа сил ПВО по ракетам противника, сообщил первый заместитель главы в Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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"Ночью работали силы ПВО. И взрывы, которые были слышны, – это были износ по ракетам противника", – рассказал Поворозник.

Сейчас в Киеве спокойно. Вся инфраструктура работает в штатном режиме: тепло, вода, электричество, связь есть во всех районах.

Вчера обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала. Пока угрозы теплоснабжению нет, аварийные бригады ремонтируют то, что повредили.

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