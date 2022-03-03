В КГГА объяснили причину ночных взрывов в Киеве

Инфраструктура работает в штатном режиме. Фото: Скрин из видео

Ночью в Киеве жителям города была слышна серия взрывов, в частности, возле метро Дружбы народов.

Ночные взрывы – это работа сил ПВО по ракетам противника, сообщил первый заместитель главы в Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пленных русских солдат передадут матерям в Киеве: как вернуть сына

"Ночью работали силы ПВО. И взрывы, которые были слышны, – это были износ по ракетам противника", – рассказал Поворозник.

Сейчас в Киеве спокойно. Вся инфраструктура работает в штатном режиме: тепло, вода, электричество, связь есть во всех районах.

Вчера обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала. Пока угрозы теплоснабжению нет, аварийные бригады ремонтируют то, что повредили.