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Въезды в Киев усилили бронетехникой

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Въезды в Киев усилили бронетехникой
Въезды в Киев будут плотнее охранять. Фото: ТСН

На некоторых въездах в столицу выставлены блокпосты Нацгвардии с привлечением личного состава, бронетехники и кинологических расчетов.

Такие меры приняты в связи с учебными сборами резервистов и военнообязанных 112-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО), сообщает пресс-служба МВД.

Цель мероприятия: получение личным составом бригады практических навыков при выполнении задач территориальной обороны и приобретения опыта представителями штабов районов территориальной обороны по выполнению практических задач территориальной обороны столицы.

Обучение предусматривают боевые задачи, охрану критически важных объектов, обеспечение надежного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, поддержание правопорядка и безопасности в столице, в том числе с участием столичной бригады по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины.

В рамках учений отработали:

выполнение боевых задач по обороне столицы на ул. Большая окружная, напротив ЖК "Министерский";

охрану критически важных объектов и коммуникаций города на ул. Промышленной, 4 (ТЭЦ-5);

охрану и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти, на примере здания Соломенской РГА;

поддержание правопорядка и безопасности в местах скопления людей на проспекте Воздухофлотском, 41;

развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской РГА и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны Киева (малый зал Голосеевской РГА)

развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской РГА и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны Киева (спортивный зал Соломенской РГА).

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С 7 по 13 августа в Киеве продолжаются учебные сборы с резервистами и военнообязанными 112 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) относительно практических действий по обороне столицы. Участие в мероприятии принимают офицеры, сержанты, солдаты, - всего более 200 мужчин и женщин.

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  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
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