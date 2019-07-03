Въезд в Киев может стать платным. Кого зацепит нововведение

Нововведение может улучшить экологию и уменьшить пробки. Фото: Shutterstock

На сайте Киевсовета появилась петиция о введении платы за въезд в Киев автомобилей, которые зарегистрированы не в городе и области.

Автор петиции Андрей Кроленко пишет, что нововведение может улучшить экологию столицы и уменьшить пробки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Солнце "жарит" Киев: июнь стал самым жарким в истории

"Предлагаю ввести плату за въезд в город всем, кроме авто с регистрацией в городе Киев и области. Для легковых авто, минибусов и малого коммерческого транспорта - 500 гривен в месяц и 100 гривен - разовый въезд. Для крупногабаритного транспорта, включая автобусы - 1500 гривен, 150 гривен - разовый въезд", - говорится в петиции.

По словам Кроленко, полученные средства можно будет направить "на решение по экологическому контролю за транспортом и на ремонт дорог".

По загруженности дорог Киев входит в топ-5 городов Европы, уступая только Москве, Стамбулу, Бухаресту и Санкт-Петербургу.