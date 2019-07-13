В двух станциях метро не будут продавать жетоны

На Нивках и Ипподроме не будут продавать жетоны. Фото: Liga.Tech

На двух станциях Киевского метрополитена с 15 июля не будут продавать и принимать жетоны.

"Первые два вестибюля станций метрополитена начинают работать без жетонов: жетон продаваться и приниматься в вестибюле станции Нивки (выход к пожарной части) и станции Ипподром (выход к Ипподрому)", - сообщает пресс-служба метро.

На этих станция по призду можно будет рассчитаться карточкой метро, ​​бесконтактной банковской карточкой или электронной билетом. Ранее купленные жетоны можно использовать на других вестибюлях станций и на всех других станциях.

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"Полностью жетоны будует постепенно выведены из обращения к 30 октября 2019", - напомнили в метрополитене.

Киевский метрополитен позволил журналистам спуститься в подземелье и показал, как проходит строительство новых станций метро.