В четвертый раз за месяц: на мосту Патона снова хлещет вода

Столичный мост Патона снова фонтанирует. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 26 июля, на мосту им. Евгения Патона в Киеве снова прорвало трубу. Это уже четвертая авария за месяц.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Новый-старый столичный водопад, на который мы заслужили", - говорится в описании видео.

Повреждения теплосети удалось локализовать. Это произошло во время плановых гидравлических испытаний. Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов, сообщила пресс-служба КГГА.

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Магистральный трубопровод построили 59 лет назад. Он поставляет тепло жителям почти 200 жилых домов на Русановке и Березняках. 1 июля на мосту была повреждена магистральная теплосеть диаметром 600 мм. Прорвало трубу на мосту и 11 июля. Вода лилась из трубы не менее 1 ч. Мощный фонтан воды из трубы стекал в Днепр и 21 июля.