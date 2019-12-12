В честь Павла Шеремета назвали сквер в столице

Скверу в Киеве присвоили имя Павла Шеремета Фото: Мой город Киев

Сегодня сквера на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая в Шевченковском районе столицы присвоили имя журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее решение поддержали 86 из 92 депутатов Киевсовета, пишет УНИАН.

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Вопрос рассматривался на заседании Киевсовета как безотлагательное.

Бывший сквер им. Чкалова находится недалеко от места, где был убит Шеремет.

Павел Шеремет- белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. Погиб 20 июля 2016 г. в Киеве в результате покушения. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля.