В честь Павла Шеремета назвали сквер в столице

Сегодня сквера на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая в Шевченковском районе столицы присвоили имя журналиста Павла Шеремета.
Соответствующее решение поддержали 86 из 92 депутатов Киевсовета, пишет УНИАН.
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Вопрос рассматривался на заседании Киевсовета как безотлагательное.
Бывший сквер им. Чкалова находится недалеко от места, где был убит Шеремет.
Павел Шеремет- белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. Погиб 20 июля 2016 г. в Киеве в результате покушения. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля.
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