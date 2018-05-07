В центре Киеве два дня будет звучать еврейская свадебная музыка

В Киеве пройдет фестиваль Kyiv Klezmer Fest. Фото: "Укринформ"

На столичной Контрактовой площади впервые состоится Международный фестиваль современной клезмерской музыки Kyiv Klezmer Fest. Он продлится 12-13 мая.

Об этом во время брифинга сообщила директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова.

"В этом году уже 14 мая весь мир будет праздновать 70 лет Государства Израиль, а также 100 лет исполняется самой известной клезмерской композиции всех времен "Хава Нагила". Мы хотим привлечь внимание к разнообразной этнической музыке, наполняющей наш украинский фольклор именно клезмерской музыкой, которая традиционна для Украины. Kyiv Klezmer Fest проводится впервые в Киеве, и я надеюсь, что он станет традиционным, и мы будем ежегодно устраивать такие проекты", - отметила Попова.

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Хедлайнерами фестиваля станут голландцы Amsterdam Klezmer Band и нью-йоркский кларнетист, номинант "Грэмми" Дэвид Кракаэур с новым проектом Ancestral Groove. Кроме того, на фестивале обещают еще одну премьеру - израильское авант-джазовое трио MALOX саксофониста Balkan Beat Box Эйяля Талмуде.

Из украинских исполнителей выступят Митя Герасимов со своим "Пушкин Клезмер Бэнд", а также Toporkestra, Konsonans Retro, ромская группа Babuci & Brothers, закарпатский Hudaki Village Band и крымскотатарский "Мусафир". Специальный гость мероприятия - Феликс Шиндер и группа "Деньги вперед".

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С 7 мая Киевом пройдут вечеринки, выставки, лекции и мастер-классы, посвященные клезмерской музыке и еврейской культуре.

Традиция клезмеров - еврейских свадебных музыкантов - родилась в Украине как сочетание музыки всех народов, живших здесь, а впоследствии получила развитие в США и других странах мира благодаря еврейским эмигрантам.