В центре Киева расцвели сотни тысяч тюльпанов

В столице цветут тюльпаны. Фото: Сегодня

На центральных площадях столиции - на Майдане Независимости и Михайловской площади - расцвели 100 тысяч тюльпанов в честь погибших героев Небесной сотни и к 30-летию Независимости Украины, подаренные Почетным Консульством Украины в Амстердаме.

"Тот случай, когда ни фото, ни видео не передадут всю красоту. Надо видеть... Спасибо нашему другу, Почетному Консулу Украины в Амстердаме, Эмиль де Севрен Жакет за такой подарок", - сообщил директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король в Фейсбуке .

Почетный консул во время высадки тюльпанов объяснил, что он восхищается мужеством украинского народа во время Революции Достоинства. И 100 000 тюльпанов символизируют уважение нидерландцев к героям и героиням Небесной сотни.

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Тюльпаны, полученные в качестве подарка Украины от Королевства Нидерланды, были высажены в столице в ноябре прошлого года.