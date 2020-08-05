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среда, 05 августа 2020 21:02

В центре Киева прорвало трубу - бьет мощный "фонтан"

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В центре Киева прорвало трубу - бьет мощный &quot;фонтан&quot;
На проспекте Победы прорвало трубу. Фото: KyivOperativ

В центре Киева в среду вечером произошла авария на водопроводе.

Из-под асфальта под натиском забила вода, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Новый гейзер образовался на проспекте Победы, возле путепровода, что ремонтируется на Воздухофлотском проспекте", - говорится в сообщении.

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"Так это система автоматического полива такая", "Мойка самообслуживания", "Понимаете, сильная жара, трава совсем высохла, обычный режим полива не спасает", - шутят в комментариях.

Жители многоэтажки на столичных Березняках подсчитывают убытки после того, как произошел прорыв теплотрассы. Сильно пострадало несколько автомобилей, оказавшихся в эпицентре событий.

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