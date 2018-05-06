В центре Киева горел ресторан. Изображение: Реально

6 мая в центре Киева на улице Саксаганского в жилом доме произошел пожар в заведении общественного питания, сообщает пресс-служба ДСНС.

Огонь возник на первом этаже 4-этажного жилого дома.

"Во время тушения пожара обнаружили потерпевшую женщину с ожогами 2-й степени, которую спасатели передали работникам медицинской службы для дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия задействованы пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 22 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в Киеве. Причину возникновения пожара еще устанавливаются.

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