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пятница, 30 августа 2019 14:12

В ботсаду Киева нашли труп с пулей в голове

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В ботсаду Киева нашли труп с пулей в голове
Предварительная причина смерти - самоубийство. Фото: https://www.obozrevatel.com

30 августа, на территории столичного Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве обнаружили труп молодого человека.

Как сообщил источник, у мужчины было огнестрельное ранение в голову, пишет "Обореватель".

"Пистолет лежал рядом. Причины происшествия пока неизвестны", - отметил инсайдер.

В пресс-службе Национальной полиции Киева данный случай подтвердили.

"Предварительная причина смерти - самоубийство. На месте работают правоохранители", - сообщили в ведомстве.

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Недавно в доме депутата ВРУ 8 созыва Анны Гопко обнаружили мумифицированный труп женщины.

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Дата
30
августа

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  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
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