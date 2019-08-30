В ботсаду Киева нашли труп с пулей в голове

Предварительная причина смерти - самоубийство. Фото: https://www.obozrevatel.com

30 августа, на территории столичного Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве обнаружили труп молодого человека.

Как сообщил источник, у мужчины было огнестрельное ранение в голову, пишет "Обореватель".

"Пистолет лежал рядом. Причины происшествия пока неизвестны", - отметил инсайдер.

В пресс-службе Национальной полиции Киева данный случай подтвердили.

"Предварительная причина смерти - самоубийство. На месте работают правоохранители", - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голову мужчины нашли посреди улицы

Недавно в доме депутата ВРУ 8 созыва Анны Гопко обнаружили мумифицированный труп женщины.