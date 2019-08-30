В ботсаду Киева нашли труп с пулей в голове

30 августа, на территории столичного Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве обнаружили труп молодого человека.
Как сообщил источник, у мужчины было огнестрельное ранение в голову, пишет "Обореватель".
"Пистолет лежал рядом. Причины происшествия пока неизвестны", - отметил инсайдер.
В пресс-службе Национальной полиции Киева данный случай подтвердили.
"Предварительная причина смерти - самоубийство. На месте работают правоохранители", - сообщили в ведомстве.
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