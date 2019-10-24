В бориспольский аэропорт пустят ночной экспресс

Укрзализныця назначила дополнительный Kyiv Boryspil Express, который будет отправляться из Международного аэропорта Борисполь в Киев в ночное время.
"Как и обещали, продолжаем адаптировать график движения бориспольских экспрессов для максимального удобства пассажиров. Начиная с 27 октября в экспериментальном режиме назначаем дополнительный поезд, который будет отправляться из аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи. Мы видим спрос на перевозки в это время, ведь ориентировочно с часа до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до десяти рейсов", - заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов, сообщает пресс служба УЗ.
С 27 октября Kyiv Boryspil Express № 805 будет курсировать ежедневно, отправление со станции Борисполь-аэропорт в 2:47 и прибытие на ст. Киев - Пассажирский в 3:28.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали киевскую агломерацию
Экспресс на Борисполь перевез более 400 тысяч пассажиров.
Комментарии