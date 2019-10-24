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четверг, 24 октября 2019 02:23

В бориспольский аэропорт пустят ночной экспресс

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В бориспольский аэропорт пустят ночной экспресс
В Борисполь можно будет доехать ночным экспрессом. Фото: Главком

Укрзализныця назначила дополнительный Kyiv Boryspil Express, который будет отправляться из Международного аэропорта Борисполь в Киев в ночное время.

"Как и обещали, продолжаем адаптировать график движения бориспольских экспрессов для максимального удобства пассажиров. Начиная с 27 октября в экспериментальном режиме назначаем дополнительный поезд, который будет отправляться из аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи. Мы видим спрос на перевозки в это время, ведь ориентировочно с часа до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до десяти рейсов", - заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов, сообщает пресс служба УЗ.

С 27 октября Kyiv Boryspil Express № 805 будет курсировать ежедневно, отправление со станции Борисполь-аэропорт в 2:47 и прибытие на ст. Киев - Пассажирский в 3:28.

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Экспресс на Борисполь перевез более 400 тысяч пассажиров.

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