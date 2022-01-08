В аэропорту "Борисполь" приземлился воздушный шар

В центральном холле терминала D Международного аэропорта "Борисполь" установили праздничную фотозону.
Речь идет об одном из символов авиационной отрасли - воздушном шаре, сообщила пресс-служба аэродрома в Facebook.
"Воздушный шар или аэростат впервые изготовили братья Монгольфье в далеком 1783 году, когда еще люди даже представления не имели о самолетах. С тех пор воздушный шар стал первым летательным аппаратом и тем заслужил почетное звание "прапращура авиации", - написали в сообщении.
Отмечается, что фотозона будет интересна не только детям, но и взрослым. Воздушный шар будет стоять в холле аэропорта до 31 января.
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235 лет назад полетел первый в мире воздушный шар французских братьев Этьена и Жозефа Монгольфье. Шар наполнили горячим воздухом и он поднялся вверх.
Современные воздушные шары, которые используют для демонстрационных и спортивных полетов, также наполняют нагретым воздухом. С помощью пропановой горелки воздух нагревается, и шар взлетает. Если набранная высота великовата, пилот дергает за специальный шнур и открывает отверстие в воздушном шаре, часть горячего воздуха выходит наружу, и воздушный шар опускается. Но не всегда удачно.
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