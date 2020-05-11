В 6 медиков подтвердили Covid-19: Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в столице

В Киеве уже 1871 подтвержденный случай заболевания Covid-19. Фото: Думская

По состоянию на утро 11 мая в Киеве уже 1871 подтвержденный случай заболевания Covid-19.

За сутки болезнь зафиксировали еще у 66 человек. Среди них - 6 медиков, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Заболели 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет, 2 девочки возрастом 1 и 3 года и 3 мальчика в возрасте 4, 12, 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей", - рассказал Кличко.

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Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком 12, и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.

Кличко добавил, что ситуация непростая. Особенно - накануне даты, когда планируется вводить послабление ограничительных мер. И, если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин.

В Украине на утро 11 мае зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 408 летальных, из которых 17 - за последние сутки. За сутки зафиксировано 416 новых случаев инфицирования. При этом выздоровели 3288 человека, в частности, за последние сутки - 228.