В 25 раз больше нормы: в Киеве задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

29 июля в пригороде Киева остановили едва живого водителя грузовика. Допустимая норма алкоголя в его крови была превышена в 25 раз. Иностранный водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения не мог разговаривать.





Автор: Патрульная полиция Киевской области Под Киевом задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

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Что пьяный водитель пытается выехать на авто иностранной регистрации марки Volvo, сообщил неравнодушный гражданин около 20:00. Транспортное средство патрульные заметили на 51-м километре трассы Киев - Чоп.

"В присутствии двух понятых последний прошел освидетельствование с помощью прибора Drager. Результат ошеломил патрульных – более 5,0 промилле алкоголя в крови. Это почти смертельная доза", - пояснили в полиции.

Автор: Патрульная полиция Киевской области Под Киевом задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

На нарушителя составили административные протоколы. Его отстранили от вождения грузовиком, которого уже передали другому водителю.

Раньше алкогольный антирекорд установили украинские любители пьянки за рулем. В Украине в прошлом году оштрафовали больше всего за три года пьяных водителей.