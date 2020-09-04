"Ущербные люди" - депутат Киевсовета обозвал митингующих

Здания выше 3 этажей там запрещены. Фото: "Хмарочос"

3 сентября жители Пущи-Водицы протестовали под КГГА с требованием запретить строительство жилого дома в зоне отдыха.

Возведение на 10 сотках многоэтажного жилого дома и подземного паркинга признали незаконным, но застройщик готовит апелляцию, сообщила ТСН.

По словам жителей Пущи-Водицы, территория принадлежала депутату Киевсовета Александру Березникову. Вскоре он переоформил ее на тещу.

"Я к этому не имею никакого отношения. Пусть стоят с плакатами, они "ущербные люди", - заявил депутат.

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17 августа, окончательно поставили точку в конфликте, который тянулся с 2008 года. Скандальное здание на улице Гончара, 17-23 демонтируют. Строительство там прекратили еще в 2016-м.