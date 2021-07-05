Юные футболисты спели гимн Украины перед поединком во дворе: щемящее видео покоряет сеть

Маленькие спортсмены перед футбольным поединком исполнили гимн Украины во дворе столичной многоэтажки. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Троещине маленькие футболисты спели гимн Украины перед поединком в собственном дворе.

Соответствующее видео распространил Дмитрий Сирченко в Facebook.

"Эти малыши, перед игрой в футбол, выстроилась и, положив руки на свои сердечки, спела гимн Украины. Боже, благослови Украину", - написал Сирченко.

Он добавил, что юных спортсменов нашли и вручили подарки.

"Наших маленьких героев уже нашли благодаря советнику председателя Деснянской РГА. Мальчики получили пять мячей, пять шарфов, бесплатные занятия в ФК "Выгуровщине", - утверждает мужчина.

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В Украинской ассоциации футбола тоже отреагировали на щемящее видео.

"Футбол объединяет страну. Гимн Украины вчера (3 июля. - Gazeta.ua) раздавался не только на "Стадио Олимпико" в Риме, фан-зонах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе или других городах страны и мира. Маленькие футболисты с Троещины перед стартом своего поединка положили руки на сердца и дружно исполнили гимн. Это еще одна наша победа. Слава Украине!", - написали они.

Видео растрогало пользователей соцсети. Они уверены, что за такими мальчиками будущее Украины, и благодарят их родителей за воспитание.

Евро-2020/21 длится с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины смогла выйти из группы, заняв третье место, а в 1/8 победила Швецию. В 1/4 финала разгромно проиграли Англии. В полуфинале Евро сыграют между собой Испания - Италия и Дания - Англия.