Юные футболисты из Троещины, которые пели гимн, получили от УАФ новое футбольное поле

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о новом футбольное поле, которое УАФ в День независимости Украины подарило юным футболистам с Троещины. Ребята прославились пением гимна перед началом своего дворового матча во время Евро-2020.

Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook.

На Троещине торжественно открыли новую футбольную площадку с безопасным искусственным покрытием

"Сказано - сделано! Помните маленьких футболистов, которые во время Евро-2020, перед тем, как начать играть в футбол на старой разбитой площадке во дворе на Троещине, исполнили государственный гимн?

Ребята влюбили в себя всю страну, поразив самостоятельностью и искренностью. Тогда же, в начале июля, на мое приглашение юные футболисты посетили Дом футбола и получили обещание, что вскоре на месте их старой площадки будет современная.

На Троещине торжественно открыли новую футбольную площадку с безопасным искусственным покрытием

Прошло чуть больше месяца. И вот сегодня в столице по ул. Закревского 35а, мы вместе с легендами украинского футбола Олегом Блохиным, Алексеем Михайличенко, игроками национальной сборной Александром Сиротой, Ильей Забарным и малышами, торжественно открыли их новую футбольную площадку с безопасным искусственным покрытием лучшего европейского качества от украинского завода-производителя. Мечта юных игроков о тренировках в достойных условиях осуществилась в День празднования Независимости нашего государства", - написал он.

На Троещине торжественно открыли новую футбольную площадку с безопасным искусственным покрытием

Павелко добавил "это и является главной задачей большой программы УАФ по обновлению и развитию футбольной инфраструктуры".

"Именно для таких событий и целей в Украине создан современный завод по производству искусственного футбольного покрытия. Ведь звездными футболистами и игроками национальной сборной не рождаются. Ими становятся такие же ребята с Троещины, Дарницы, Житомира или Днепра, для исполнения желаний и амбициозных планов которых требуются надлежащие условия спортивного развития.

В Украине в течение последних трех лет мы реконструировали и построили более 2500 футбольных полей и большое количество стадионов. Мы не останавливаемся, а будем и дальше строить именно для будущего украинских ребят", - отметил президент УАФ.

На Троещине торжественно открыли новую футбольную площадку с безопасным искусственным покрытием