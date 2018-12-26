Умер и упал: у Кличко опровергли смерть мужчины из-за гололеда

Трагедия произошла на улице Симиренко, 2/19, в районе Борщаговки в Киеве. ФОТО: Facebook

В столичной мэрии опровергли, что 25 декабря в Киеве мужчина погиб, поскользнувшись на непосыпанном тротуаре. На самом деле он умер в результате сердечного приступа.

"Это не была смерть от травмы, он не поскользнулся и умер - он умер и упал. Вы же видите на фото, что ни капли крови нет. Какая это должна быть травма, чтобы без повреждений снаружи человек умер? Люди с 6 этажа падают и остаются живы", - сообщила глава пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская в УНН.

По ее словам, полиция подтвердила, что причиной смерти стал сердечный приступ.

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В Киеве с 14 ноября из-за гололеда травмировались 2524 взрослых и 255 детей.