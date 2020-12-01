Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях

Сегодня утром, 1 декабря, начался очередной митинг предпринимателей, которые полностью перекрыли участок от Крепостного переулка до Европейской площади столицы.
Ул. Грушевского перекрыта в обоих направлениях, сообщила пресс-служба патрульной полиции города.
Представители движения SaveФОП не дают депутатам зайти в парламент. Cиловикы сделали коридор для нардепов, оттеснив протестующих.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство готово к компромиссам с предпринимателями
На митинг с требованием отменить карантин и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года предприниматели выходят не впервые. Среди других требований — принятие законопроектов, позволяющих сохранить упрощенную систему налогообложения.
Для тех, кто работает с помощью перевода средств через банковские и электронные системы, могут отменить обязательные кассовые аппараты. Об этом говорится в новом законопроекте, который зарегистрировал президент Владимир Зеленский
Комментарии