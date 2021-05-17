Ул. Льва Толстого в Киеве перекроют для транспорта

С 16 мая до 27 июня на ул. Льва Толстого в Киеве ограничили движение. Причина - начало капитального ремонта улицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" Ул. Льва Толстого в Киеве почти месяц будет перекрыта

"Будет обновлен участок между улицами Митрополита Липкивского и Тарасовской. На первом этапе работы выполнять на части от улицы Назаровской до Тарасовской - в направлении улицы Владимирской. Ремонт выполнят в комплексе с капитальным обновлением двух путепроводов на улице Льва Толстого, чтобы дважды не ограничивать движение", - говорится в сообщении.

Дорожники уточнили, что во время ремонта движение ограничили частично.

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