Ул. Льва Толстого в Киеве перекроют для транспорта

С 16 мая до 27 июня на ул. Льва Толстого в Киеве ограничили движение. Причина - начало капитального ремонта улицы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.
"Будет обновлен участок между улицами Митрополита Липкивского и Тарасовской. На первом этапе работы выполнять на части от улицы Назаровской до Тарасовской - в направлении улицы Владимирской. Ремонт выполнят в комплексе с капитальным обновлением двух путепроводов на улице Льва Толстого, чтобы дважды не ограничивать движение", - говорится в сообщении.
Дорожники уточнили, что во время ремонта движение ограничили частично.
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