Украли знаменитую скамью на КПИ

Камера не зафиксировала кражи, потому что якобы сломана. Фото: Facebook-страница Андрей Ерофеев

В Киеве на ул. Политехнической похитили многофункциональную скамейку. Произошло это в ночь на 9 июня.

Об этом сообщил инициатор проекта Александр Биленко в Facebook.

"На 17 корпусе КПИ есть камера, которая смотрит прямо на скамейку, но в отделении полиции мы услышали, что вчера вечером она сломалась и теперь не работает. Представители КПИ или не отвечают на звонки, или говорят, что ничего не знают", - написал Биленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты

Он добавил, что в КПИ есть много документов с просьбой демонтировать скамейку.

"Мотивация везде идиотская, но очень настойчиво создавали фон о том, что лавка - источник зла. Кто украл? Выводы делайте сами. А я напомню, что балансодержатель ул. Политехническая - КП ДЭУ, и у нас есть все разрешения, и демонтировать, то есть воровать, скамейку никто не имел право", - подчеркнул Биленко.

Разработчики зоны отдыха обратились в полицию.

Напомним, новую зону отдыха с многофункциональной скамьей обустроили в конце мая 2021-го за счет общины. Это модульная лава, которая состоит из пяти квадратных блоков высотой от 20 до 60 см и длиной каждого блока 1,5 м. Ее общая площадь 11,25 кв. м. Лава изготовлена из сосны.