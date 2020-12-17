Украинцы открыли художественную академию в противовес России

18 декабря 1917 года в Киеве официально заработала первая в истории Украины высшая школа художественного образования - Украинская академия искусств. Тогда Центральная Рада приняла закон, регламентирующий деятельность академии. Ее ректором стал художник и педагог Федор Кричевский.

Автор: naoma.edu.ua Главная цель академии заключались в том, чтобы давать волю мыслям студентов

Однако торжественное открытие заведения состоялось несколько раньше, 5 декабря. На мероприятие пригласили 500 почетных гостей, после традиционных речей имели возможность ознакомиться с выставкой работ профессоров академии.

"Выставка была очень красиво декорирована старинными коврами и растениями. В последнем зале был сервирован чай с бутербродами, пирожными, печеньем, фруктами и т.д. Было много артистов и прочей публики, очень шумно и весело. Когда выяснилось, что угощение даром, члены нашего общества принялись чрезвычайно добросовестно за уничтожение запасов - я лично, по самым скромным подсчетам, слопал, наверное, на две красненькие. В другом зале на эстраде двое голосистых мужчин спивали, потом была декламация одного очень интересного актера Молодого Украинского Театра. В общем, осталось очень приятное впечатление. В общем, в Украинской республике живется, ей-Богу, лучше, чем у проклятых кацапов", - писал об открытии УАМ украинский искусствовед Федор Эрнст.

Автор: jnsm.com.ua Приглашение на открытие Украинской академии искусств

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Но только после принятия закона академия могла полноценно работать, получать из-за границы без пошлин все необходимые для работы материалы, книги и картины. Типографии УНР были обязаны предоставлять в библиотеку академии по одному книг и журналов, которые касаются изобразительного искусства. Профессора академии освобождались от воинской повинности, а академия получала государственное финансирование.

В 1918-1919 годах в академии обучалось 140 студентов, в 1921-1922 - около 400. Все в отдельных мастерских в соответствии с профессией. Плата за обучение составляла 100 руб. в год, а для свободных слушателей - 100 руб. в полугодие. Это равнялось зарплате чиновника среднего звена. Наименьшая зарплата - дворника - составляла 18 руб., А газета стоила 20 коп. Отдельные лица и институты могли основывать при академии специальные стипендии для студентов. Правда, неизвестно, кто воспользовался такой возможностью.

Штатное расписание предусматривал 8 профессорских должностей ректора, секретаря, управляющего канцелярией, делопроизводителя и его помощника и машинистку.

Занятия проходили в той же зале Центральной Рады, где проходил вернисаж в день открытия, которую для удобства щитами разделили на небольшие площади. В середине января 1918-го УАМ переехала в здания бывшей Терещенковской школы по улице Большая Подавление 38. В феврале ее варварски разгромили большевики Муравьева. В период второго нашествия большевиков весной 1919 года УАМ виселелы и Георгий Нарбут пристроил ее в помещении частного дома в Георгиевском переулке, 11, где она пережила приход Добровольческой армии Деникина. Несмотря на ужасные условия нового помещения академия обзавелась собственной библиотекой и галереей.

Главная цель академии заключались в том, чтобы давать волю мыслям студентов. Учредители и преподаватели заведения считали, что "Украинская Академия не продлит главной ошибки старой Петербургской Академии и не будет насиловать воли художника. Академия должна уважать индивидуальные отмены таланта и больше всего остерегаться принуждать его к обязательным шаблонных форм".

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Автор: jnsm.com.ua Официальный герб Украинской академии искусств

С 1997 году академия получила свой уникальный герб. Основой и центром герба является размещен в поле геральдического барочного щита стилизованное графическое изображение Сирина. Это фантастический птица с женской головой. По народному поверью, сирин - вещая птица, что знает прошлое и будущее, может заглянуть в самые потаенные уголки Вселенной. Он - золотого цвета, символизирующий благородство и величие. Щит, на котором изображена птица, малинового цвета. Над ним - золотое солнце, которое означает источник знаний и мастерства, образовательно-обучающий характер академии. Вокруг щита - венок из лавровых и дубовых листьев и лента с надписью "Украинская академия искусств".

С 2000 года академия изобразительного искусства имеет статус национальной. До сих пор остается единственным в Украине многопрофильным высшим учебным заведением художественного образования, которое имеет академическое направление и готовит специалистов живописи, скульптуры, графики, театрально-декорационного искусства, архитектуры, реставрации произведений искусства, искусствоведения и артменеджмента. Возглавляет академию художник-график Андрей Чебыкин.

Фото: naoma.edu.ua

222 рисунка Федора Кричевского передали Национальному художественному музею в Киеве. 29 выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы выкупили коллекцию у наследницы работ и подарили музею. Стоимость не разглашают.