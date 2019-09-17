Убийство директора Caparol: задержали банду киллеров

Полиция задержала серийных убийц. Фото: storage1b.censor.net

Во вторник работники полиции и прокуратуры Киевской области задержали преступников, которые убивали людей на заказ.

Именно их подозревают в убийстве директора фирмы "Caparol Украина", которое произошло в 2016 году, сообщили в прессслужбе прокуратуры Киевской области.

Удалось задержать организаторов и исполнителей убийства этого бизнесмена.

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Правоохранители подозревают, что эта банда может быть причастна к еще одному заказному убийству в январе 2019 года. Следственные действия по делу продолжаются.

20 сентября 2016 в полицию поступило сообщение, что в с. Крушинка Васильковского района Киевской области у дачного кооператива на дороге нашли неизвестного окровавленного мужчину без признаков жизни. Прибывшие сотрудники полиции установили личность погибшего. Это был директор фирмы "Caparol Украина" Павел Зможный. Бизнесмена застрелили во время пробежки.