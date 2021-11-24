"У вакцинах чип. Это гибель души": как сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве

Сегодня возле Верховной Рады во второй раз с начала месяца собрались противники вакцинации. Считают ее принудительной и называют геноцидом. Часть убеждена, что над украинцами осуществляется медицинский эксперимент.

Митингующие также требовали освободить из-под стражи своего лидера Остапа Стахива – руководителя движения "Права человека". 18 ноября во Львове ему избрали меру пресечения – содержание под стражей 60 суток с альтернативой внесения залога в 998,8 тыс. грн. Сеть, созданная Стаховым, пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве, объяснили задержание и арест мужчины в Службе безопасности Украины.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала на митинге и расспросила присутствующих на нем людей, почему не соглашаются прививаться и боятся вакцины. Что планируют делать дальше?

Около 09:30 под зданием Верховной Рады начинают собираться сотни людей, некоторые приходят с детьми. Несут плакаты с черно-красными надписями: "Стоп геноцид!", "Скажи нет Covid-паспортам", "Верните законные права людям". Многие держат баннеры в поддержку своего лидера: Свободу Стахиву.

На митинг многие съехались из разных областей. Маски не одевают. Углекислый газ вредит здоровью, говорят. Недалеко от протестующих – стоят шеренги из правоохранителей. Контролируют порядок.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН В Киеве прошел митинг против принудительной вакцинации. На акцию собрались сотни человек

В толпе активно раздаются газеты и листовки о вреде от вакцины. Активисты движения "Права человека" со сцены время от времени выкрикивают разные лозунги в микрофон.

- Меня попросили уйти в бессрочный отпуск на время. Именно потому, что не хочу вакцинироваться, – жалуется 42-летний Игорь Тринос. Стоит под деревьями недалеко от сцены, держит плакат. – Работаю курьером и без сертификата не могу ездить в транспорте. Директор и сам не хочет колоть себе вакцину. Но мне сказали не работать. Несколько недель уже сижу без дела. Планирую найти себе дистанционную работу.

Вакцина влияет на здоровье, убежден Тринос.

- Этому есть доказательства. Прививка не помогает, – уверяет. – Знакомая вакцинировалась и умерла. Я не хочу это проверят.

Несколько лет работал в милиции, но никогда преступные приказы не выполнял

Колонна начинает медленно двигаться по проезжей части ул. Крещатик. Впереди толпы едут автомобили полиции и скорая.

- Карантин застал меня неожиданно в 2020 году, - хромает участник акции Вадим Грузевич. Растерянно разводит руками. – Был в Тернополе и хотел зайти в спортзал. Мне сказали, что без маски нельзя. Сразу понял, что творится какая-то афера. Законно карантин можно ввести только, если в стране есть чрезвычайное положение. Какие ограничения, какие намордники? Действия властей незаконны. Я несколько лет работал в милиции, но никогда преступные приказы не выполнял, – убеждает Вадим Владимирович.

В эффективность вакцины тоже не верит.

Врач заставляет колоться. Потому что пенсии не будут давать

– Нормальные доктора говорят, что адекватный препарат должен проходить 6-8 лет испытания в лаборатории. А у нас девять месяцев и все. Люди из-за этого реально умирают, – уверяет. – Знаю о мужчине 50 лет, который на третий день от вакцины умер. А врачи вписали другую причину смерти! Все скрывают, чтобы народ кололся. А этот клоун говорит о тысяче гривен, которые получат вакцинированные. Еще и ограничено их использование. Разве бабка в деревне пойдет в кинотеатр или гантели таскать? Это бред! Ко мне вот бабушка подходит и говорит: "Купи хлеба. Была у семейного врача, так заставляет колоться. Потому что пенсии не будут давать". Вот до чего дожили!

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Акцию начали возле Верховной Рады. Там выступили лидеры организации "Права человека"

Участники акции останавливаются под зданием СБУ.



- Свободу Остапу Стахиву! Свободу Остапу Стахиву! – скандируют в один голос.

За митингом наблюдают десятки прохожих, идущих по тротуару. Снимают действо на телефоны.

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- Положительно отношусь к вакцинации. Сам делал прививку. Но против митинга ничего не имею. Люди могут выходить. Однако противники прививки поступают не разумно, - говорит один из прохожих Роман Давиденко. – Я езжу по городу на своем авто и мог бы спокойно не прививаться. Никто не заставлял. Но не хочу быть переносчиком инфекции. Никакие права не нарушаются сейчас в стране.

- Вы же напишите, что нас никто не проплачивал здесь, - берет меня за руку женщина в фиолетовом пуховике. От холода у нее красное лицо. - Мы все здесь по собственному желанию, чтобы защитить свои права. Мы ведь не против прививок, а против нарушения свободы.

63-летняя Светлана признается, что на митинг приехала на электричке из Нежина на Черниговщине. Об акции узнала из социальных сетей. Познакомилась там с новой подругой Еленой. Вместе добрались до столицы, говорит.

Фото: Тарас ПОДОЛЯН

- Вот сама нарисовала, - показывает Светлана белый ватман с надписью "Скажи "нет" принудительной вакцинации. – Сначала хотела плакат напечатать, обратилась в типографию. А мне через несколько дней звонят: "Ваш текст цензуру не прошел". Я даже расплакалась. Купила тогда белый ватман и черную краску у них. Красную нашла в магазине. Вырисовывала каждую букву. Все от души.

Мне ни одной бутылочки бесплатно не дали, за все сама платила. А тут они мне бесплатно прививку дают!

Делать прививку пенсионерка боится. У меня плохое здоровье, говорит.

– Я пережила предраковую и раковую операции. Мне ни одной бутылочки бесплатно не дали, за все сама платила, – нервничает. - А тут они мне бесплатно прививку дают! Где они тогда были? Я уже три раза переболела, так зачем вводить в себя всякое? Я не против вакцины – я против принуждения. Моего же мужа, работающего в Киеве, заставили привиться. Выбора не было, потому что у меня пенсия только 2200 гривен. Должны жить за его зарплату. Я, конечно, уговаривала не делать привычку, ругалась. Но он решил по-своему. Страшно, потому что много болячек. Как же я буду без него?, – на глазах женщины выступают слезы.

Рядом идет ее подруга Елена. Работает в супермаркете. Боится возвращаться домой, говорит.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Центром Киева митингующие прошли к зданию СБУ

– Нас здесь все снимают, а когда приеду – люди из коса будут смотреть. Хорошо, что все-таки есть единомышленники. Ведь иногда кажется, что весь мир против тебя, - рассказывает. – С дочерью ссорюсь по поводу вакцинации. Но убедить трудно, потому что взрослая. Всего у меня трое детей, мужа нет. Что будет, когда сделаю прививку и что-то со мной произойдет? Кто им поможет? Это геноцид, уничтожение людей! Умрут не сразу, а через год или три года.

К разговору прислушивается киевлянка 22-летняя Наталья. Поправляет серую вязаную шапку, транспорант перекладывает из одной руки в другую. Родители не знают о ее участии в митинге.



– Сказала, что иду зимнюю обувь выбирать. Они думают, что я какая-то сумашедшая. Им ничего доказать нельзя. Папа бывший полицейский. Ругаемся, – говорит. – Всю информацию о коронавирусе беру из групп в социальных сетях. Средствам массовой информации не верю.

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Предлагает присоединиться к их сообществам в соцсетях. Нервно ищет нужные в телефоне.

– О, слава Богу, щас, щас, – набирает названия на клавиатуре. – Родители забрали телефон, поменяли симку. Говорят, что все равно придется уколоться. Уж не выходите из группы, не удаляйтесь. Здесь очень много информации, – показывает мне страницы. – Родители не хотят смотреть, мама не верит. Это не обидно, это отчаяние и боль. В этих вакцинах цифровой след найден давно. Там чип.

– Людей будут выселять. Уже строятся лагеря, – добавляет Елена.

Хотят уменьшить население до одного миллиарда, чтобы были только рабы

– Концлагеря будут, да, – соглашается Наталья. – Говорят, что будут в Сибирь выселят. Верующие об этом говорят. В Сургуте уже вырыли кучу могил для трупов, потому что будет падеж, будут хоронить. Не хочется об этом думать в наше время. Нашим миром управляют изверги. Для них человек – экономическая единица. Хотят уменьшить население до одного миллиарда, чтобы были только рабы. Среднего класса не будет. Кто не захочет вакцинироваться, будут заставлять насильно. Вот нашу Нацгвардию сформировали для того, чтобы направить мирное население. Если наши полицейские приходят в себя, то будут завозить силовиков из Китая. В Казани уже есть много полицейских оттуда или из Америки.

– Идет стерилизация населения. В вакцину добавляют почку абортированного ребенка, чтобы когда человек колется – его иммунитет полностью уничтожался, – не останавливается Наталья. – Мы становимся живыми измененными организмами. Это гибель души, начертание зверя, печать антихриста.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН В руках большинство людей держало Конституцию. Карантин в стране нарушает основной закон, говорят

Елена считает, что все идет к тому, что невакцинированные будут укрываться в лесах.

- Все эти миллиардеры, их масонские кланы – приносят детей в жертву. Сатанисты, прости Господи. Коронавируса нет никакого, – уверяет.

Митингующих на улице становится все меньше. С маленькой дочкой к женщинам подходит Ольга с ярко накрашенными глазами. Одета в бежевое пальто. В руках держит большой синий термос.

– Хотите чаю? – предлагает и снимает крышку.

– Горячий? – спрашивает пожилая женщина в серой картузе. – Если так, тогда давайте.

НА АКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ КОДЫ С ССЫЛКОЙ НА САЙТ "ЕДИНОЙ РОССИИ"

Антивакцинаторы вышли на протест с плакатами, на которых был изображен QR-код. При сканировании он ведет на сайт "Единой России".

Автор: УНИАН Большинство людей пришли на митинг, ведь остались без работы из-за отказа делать прививки

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что против Украины ведется информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения. Анализ соцсетей показал, что сообщения о якобы негативных последствиях прививки – распространяются Telegram-каналами, курируемыми Россией или имеющими к ней отношение, заявили в СНБО.