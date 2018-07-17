У столичного трамвая на ходу отвалилось колесо

Колесо отвалилось у трамвая №12. Фото: KyivOperativ

17 июля в Киеве у трамвая на ходу отпало колесо.

Авария произошла на площади Тараса Шевченко, сообщает Telegram канал KyivOperativ.

"Проезд по 8 грн уже дает свои плоды", - прокомментировали фото.

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Колесо отвалилось у трамвая №12, который следует по маршруту Пуща-Водица - Контрактовая площадь.

Столичный фуникулер больше месяца не будет работать. Его закроют с 17 июля по 23 августа из-за планового технического осмотра, сообщило КП "Киевпастранс".