У столичного трамвая на ходу отвалилось колесо

17 июля в Киеве у трамвая на ходу отпало колесо.
Авария произошла на площади Тараса Шевченко, сообщает Telegram канал KyivOperativ.
"Проезд по 8 грн уже дает свои плоды", - прокомментировали фото.
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Колесо отвалилось у трамвая №12, который следует по маршруту Пуща-Водица - Контрактовая площадь.
Столичный фуникулер больше месяца не будет работать. Его закроют с 17 июля по 23 августа из-за планового технического осмотра, сообщило КП "Киевпастранс".
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