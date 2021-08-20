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пятница, 20 августа 2021 15:19

У Кличко воюют с картонными декорациями, но не видят хаотической застройки Киева - эксперт

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У Кличко воюют с картонными декорациями, но не видят хаотической застройки Киева - эксперт

За нервной реакцией властей Киева по поводу "советских" декораций на аллее Небесной Сотни и размещения сцены для концерта Андреа Бочелли якобы "на могилах" стоит стремление руководства столицы отвлечь внимание от реальных проблем города и коррупции.

Такую версию высказал в Facebook эксперт Михаил Шнайдер.

"Объясняется нервная реакция Кличко и его замов очень просто. Весной и летом в коммунальных предприятиях Киева прошли обыски, показавшие факты системной коррупции, которая стоила городу минимум 200 миллионов гривен. И это только по самой первой предварительной оценке ГФС, на стадии знакомства с документами", — написал эксперт.

Коррупционная схема, по словам Шнайдера, везде одна: вывод денег из бюджета через фиктивные фирмы под выполнение работ, которые по факту никто не делал.

"В Киеве нет ни одного проекта, достойного столицы. Зато визитной карточкой Киева стал массовый снос исторических зданий и хаотичная высотная застройка, под которую никто не прокладывает коммуникации и не расширяет дороги", — отмечает Шнайдер.

"Поэтому не стоит удивляться, что мэр и его замы героически защищают киевлян от картонных декораций и сцен для оперных певцов", — резюмирует он.

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