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суббота, 18 января 2020 11:40

У Кличко рассказали, когда воздух в Киеве стане лучше

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У Кличко рассказали, когда воздух в Киеве стане лучше
Превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы зафиксировано на Бессарабской и Демеевской площадях, бульваре Леси Украинки. Фото: РБК

В Киеве из-за большого количество транспортных средств, сухую, практически безветренную погоду и температурную инверсию загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое атмосферы.

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

"В связи со стремительным увеличением количества транспортных средств после окончания новогодних праздников, сухой, практически безветренной погоды, температурной инверсии, не происходит вертикальное рассеивание взвешенных частиц и загрязняющих веществ, которые накапливаются в приземном слое атмосферы", - говорится в сообщении.

"По данным Центральной геофизической обсерватории превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы зафиксировано в местах скопления автомобильного транспорта - пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки", - добавляют в КГГА.

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Там отметили, что специалисты советуют избегать прогулок возле автомобильных магистралей, чаще проводить дома проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.

Ученые подсчитали, что загрязнение воздуха приводит к дополнительному случая возникновения рака мозга на каждые 100 тыс. лиц. Во время исследования Университета МакГила были проанализированы медицинские карты 1,9 млн взрослых канадцев в период с 1991 по 2016 год. Профессор университета Скотт Вайшенталь заявил, что корреляция между раком мозга и загрязнением оказалась "удивительно последовательной".

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18
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