У Кличко рассказали, когда сно будут менять стекло на мосту

Треснувшее боковое стекло, которое расположено под поручнем пешеходно-велосипедного моста в Киеве, планируют заменить в среду, 31 июля.

Поврежденное стекло направят на экспертизу, чтобы установить причины повреждения, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на коммунальное предприятие "Инженерный центр".

Также специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, не было ли акта вандализма, говорится в сообщении.

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Напомним, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко торжественно открыл новый пешеходно-велосипедный мост в столице. Открытие посвятили празднованию Дня Киева. Уже на следующий день стало известно, что на смотровой площадке нового пешеходно-велосипедного моста треснуло стекло.

Впоследствии выяснилось, что повреждено только верхнее, защитное, покрытие, а закаленное основное стекло не пострадало. Городские власти пообещали устранить повреждения через сутки. 27 мая третье стекло заменили.

11 июля киевляне зафиксировали трещину на пешеходном мосту - повреждение увидели на так называемой "материковой" части моста, прилегающей к почве. Также горожане заметили, что ослабли стальные канаты, которые являются составной частью бортов моста.