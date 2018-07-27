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пятница, 27 июля 2018 13:30

У Кличко появилось два новых заместителя

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У Кличко появилось два новых заместителя
Кличко назначил Непопа и Мондриевского своими заместителями. Фото: пресс-служба мэра

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко назначил директора коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" 52-летнего Вячеслава Непопа и 39-летнего экс-главу Подольской районной государственной администрации Валентина Мондриевского своими заместителями.
Они назначены с 27 июля. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Вячеслав Непоп будет заниматься вопросами развития городской инфрастуктуры.

"Моя работа будет сконцентрирована на создании нового качества городской инфраструктуры, когда каждый коммунальный объект, который мы вводим в эксплуатацию, должен выглядеть современным и соответствовать самым высоким стандартам качества", - отметил Непоп.

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Валентину Мондриевскому поручено заниматься вопросами образования, социальной защиты и спорта.

"Новые задачи, которые поручил мне мэр, касаются именно гуманитарных вопросов. Речь идет об образовании, соцзащите, спорте", - отметил Мондриевский.

Оба новоназначенные заместители являются депутатами Киевсовета от фракции "Солидарность".
Мондриевский входит в состав постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы, Непоп - комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Петр Порошенко уволил с должности руководителя Подольской районной госадминистрации в Киеве Валентина Мондриевского.

Глава района сам подал заявление об увольнении.

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Дата
27
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