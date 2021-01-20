У Кличка объяснили, почему воняет горелым в Киеве

Назвали причина опасных показателей загрязнения воздуха в Киеве. Фото: Управление экологии и природных ресурсов КГГА

В связи с резким снижением температуры активная работа котельных систем в частном секторе спровоцировала загрязнение воздуха в столице.

Об этом сообщило Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

"Погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. В связи с резким снижением температурных показателей жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которые также попадает мусор с пластиком, который влияет на загрязнение воздуха" , - пояснил исполняющий обязанности начальника управления Александр Савченко.

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Столичная лаборатория 19 января провела замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения, в частности диоксида азота и оксида углерода вдвое. Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева. В Дарницком районе в частности.

По состоянию на 9:10 20 января на ул. Вербицкого, 26 зафиксировали превышение разовых концентраций твердых частиц.

Мэр города Виталий Кличко объяснил загрязненность воздуха наличием предприятий, не отвечающих современным технологическим стандартам. По его словам, город реализует проекты для более экологической работы крупных предприятий.

Со вчерашнего дня, 19 января, киевляне жалуются на запах гари в городе. Мониторинговые сервисы зафиксировали повышение вредных примесей в воздухе. По состоянию на утро 20 января столица заняла 10-е место по уровню загрязнения воздуха в мировом рейтинге.