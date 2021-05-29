Тысячи доз Coronavac будут колоть по выходным - подробности массовой вакцинации в Киеве

Киевлян начали массово прививать от Covid-19 в Международном выставочном центре

На этих выходных в Киеве планируют привить от коронавируса не менее 562 людей, которые записались на вакцинацию через приложение или портал "Дия", семейных врачей. Уколы делают китайским препаратом Coronavac в павильоне Международного выставочного центра.

Внутрь запускают по 16 человек. Документы у них проверяют интерны. Затем направляют в места, где делают уколы, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

"Это подарок киевлянам ко Дню города. Вакцин достаточно, чтобы привить лосем тисяч человек", - рассказала Валентина Гинзбург, директор департамента здравоохранения КГГА

Незарегистрированных в цифровой очереди людей, тоже могут вакцинировать, заявили медики.

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"Центр вакцинации будет работать на выходных до 18:00. Каждая медицинская бригада должна прививать 100 человек. Вакцину хранят в холодильнике ", - рассказала врач Мария Головчук.

Общее количество привитых первой дозой вакцины против Covid-19 превысила 1 млн. За последние сутки в Украине было вакцинировано 16815 человек. Для 9785 – это была первая доза. 7030 человек - получили повторную.