Тысячи доз Coronavac будут колоть по выходным - подробности массовой вакцинации в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото
Просмотров: 576
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Просмотров: 261
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
2 Просмотров: 693
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Просмотров: 126
Как получить путевку после Covid-19
Как получить путевку после Covid-19
Просмотров: 153
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Просмотров: 207
Воняет, грязная и с толпами пассажиров - как работает самая популярная электричка
Воняет, грязная и с толпами пассажиров - как работает самая популярная электричка
Просмотров: 1143
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 477
С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает
С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает
Просмотров: 2142
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
15
11
7
4
8
Как менялся центр Киева за последние 100 лет
Как менялся центр Киева за последние 100 лет
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото
Ежей 7 ч. доставали из подземелья, в которое они попали осенью
Ежей 7 ч. доставали из подземелья, в которое они попали осенью
Российский репер- &quot;крымнашист&quot; гастролирует по Украине
Российский репер- "крымнашист" гастролирует по Украине
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Видео
Все видео
В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна квартиры
В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна квартиры
Кличко дал последний звонок для выпускников и поделился жизненным девизом
Кличко дал последний звонок для выпускников и поделился жизненным девизом
Депутат ударил коллегу по голове. Она в больнице
Депутат ударил коллегу по голове. Она в больнице
Под Киевом фуры сошлись с грузовиками Нацгвардии: движение парализовано
Под Киевом фуры сошлись с грузовиками Нацгвардии: движение парализовано
На Троещине в подземном переходе умер мужчина
На Троещине в подземном переходе умер мужчина
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
1 Просмотров: 324
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 261
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1791
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 414
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
28 мая 2021
Просмотров: 279
Натщерозум
Кінець навчального року. Тести, контрольні, самостійні щодня. Безліч уроків. Моєму сину у школі задають написати есей. Точніше, твір на задану тему, ...
суббота, 29 мая 2021 11:48

Тысячи доз Coronavac будут колоть по выходным - подробности массовой вакцинации в Киеве

  Комментировать
Тысячи доз Coronavac будут колоть по выходным - подробности массовой вакцинации в Киеве
Киевлян начали массово прививать от Covid-19 в Международном выставочном центре

На этих выходных в Киеве планируют привить от коронавируса не менее 562 людей, которые записались на вакцинацию через приложение или портал "Дия", семейных врачей. Уколы делают китайским препаратом Coronavac в павильоне Международного выставочного центра.

Внутрь запускают по 16 человек. Документы у них проверяют интерны. Затем направляют в места, где делают уколы, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

"Это подарок киевлянам ко Дню города. Вакцин достаточно, чтобы привить лосем тисяч человек", - рассказала Валентина Гинзбург, директор департамента здравоохранения КГГА

Незарегистрированных в цифровой очереди людей, тоже могут вакцинировать, заявили медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото

"Центр вакцинации будет работать на выходных до 18:00. Каждая медицинская бригада должна прививать 100 человек. Вакцину хранят в холодильнике ", - рассказала врач Мария Головчук.

Общее количество привитых первой дозой вакцины против Covid-19 превысила 1 млн. За последние сутки в Украине было вакцинировано 16815 человек. Для 9785 – это была первая доза. 7030 человек - получили повторную.

Автор: Лилия МЫЦКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тысячи доз Coronavac будут колоть по выходным - подробности массовой вакцинации в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика

Богатое казачество пошло на компромисс с поляками

Самое читаемое
&quot;Девушка Бонда&quot;, украинская диджей и звезда &quot;Квартала&quot; привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
"Девушка Бонда", украинская диджей и звезда "Квартала" привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
10
 Просмотров: 8757
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
 Просмотров: 7326
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
10
 Просмотров: 5859
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
 Просмотров: 4383
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
4
 1 Просмотров: 2844
Новости Киева
Как менялся центр Киева за последние 100 лет
Как менялся центр Киева за последние 100 лет
15
 Просмотров: 1125
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото
11
 Просмотров: 603
Ежей 7 ч. доставали из подземелья, в которое они попали осенью
Ежей 7 ч. доставали из подземелья, в которое они попали осенью
7
 Просмотров: 1179
В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна квартиры
В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна квартиры
 Просмотров: 441
Зачем нужна шумоизоляция автомобиля
Зачем нужна шумоизоляция автомобиля Просмотров: 99
Больше всего комментируют
4
Банковая открещивается от законопроекта об олигархах - журналисты назвали ОП лжецами
3
Секретарь СНБО Мураеву: "Вы едите российский хлеб"
2
Описання дощу
2
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
1
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Голосов: 6775
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть