Трубицын анонсировал создание рабочей группы с представителями столичного бизнеса

 
Ексклюзивы
1/5
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
1 Просмотров: 414
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 522
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 207
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 891
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3339
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 720
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1953
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 153
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 144
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1296
Фото
Все фото
3
5
4
4
4
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Масштабный пожар бушевал в киевском супермаркете: фото и видео
Масштабный пожар бушевал в киевском супермаркете: фото и видео
Собаку привязали к дереву и оставили умирать - детали
Собаку привязали к дереву и оставили умирать - детали
Видео
Все видео
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью
Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 918
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2331
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 801
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 36
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
пятница, 02 июля 2021 17:40

Трубицын анонсировал создание рабочей группы с представителями столичного бизнеса

  Комментировать
Трубицын анонсировал создание рабочей группы с представителями столичного бизнеса
Без предпринимателей невозможно создать эффективную экономику, убежден Трубицын. Фото с сайта regionews.ua

Пришло время, чтобы наладить конструктивный диалог со столичным бизнесом

Об этом во время "круглого стола" сообщил председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев", председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын, сообщает RegioNews.

По его словам, без предпринимателей невозможно создать эффективную экономику.

"Следовательно, чем больше в Киеве реализованных предпринимателей, тем выше конкуренция и быстрее прогресс. Именно поэтому мы должны услышать друг друга, выслушать проблемы и предложения бизнеса", - сказал он.

Трубицын внимательно выслушал предложения и замечания предпринимателей в вопросах проектов регуляторных актов.

"Я сам много лет в бизнесе, поэтому прекрасно понимаю проблемы предпринимателей. А особенно во время коронавирусного кризиса. Именно поэтому я и инициировал этот "круглый стол", чтобы наладить диалог и при необходимости помочь столичным предпринимателям", - сказал он.

Также депутат Киевсовета добавил, что власть всегда должна слышать предпринимателей.

"Я открыт к диалогу с предпринимателями, и они должны знать мою четкую позицию - я всегда на стороне честного бизнеса! Именно поэтому я анонсировал создание рабочей группы, в которую должны войти представители столичного бизнеса. Мы вместе должны разработать новые предложения к проектам решений, которыми предлагается урегулировать вопрос размещения временных сооружений на территории Киева", - сказал Трубицын.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трубицын анонсировал создание рабочей группы с представителями столичного бизнеса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Отца Бандеры расстреляли перед приходом немцев в Киев

Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление

За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством со второй попытки

Самое читаемое
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 6273
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 6138
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 4806
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
3
 Просмотров: 4581
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 4527
Новости Киева
Киевский метрополитен порадовал футбольных болельщиков новостью
Киевский метрополитен порадовал футбольных болельщиков новостью Просмотров: 90
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
3
 Просмотров: 657
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
5
 Просмотров: 567
Матч Украина - Англия покажут в Киеве на огромных экранах: перечень локаций
Матч Украина - Англия покажут в Киеве на огромных экранах: перечень локаций Просмотров: 216
Крупнейший центр вакцинации в Киеве будет работать ежедневно
Крупнейший центр вакцинации в Киеве будет работать ежедневно Просмотров: 54
Больше всего комментируют
7
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
4
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
1
Путин несет опасность - в Украине готовы разместить базы НАТО
Голосов: 6840
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть