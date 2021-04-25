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воскресенье, 25 апреля 2021 15:55

Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов

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В Киеве продолжается третью неделю жесткого локдауна. Продлится он, по меньшей мере, до 30 апреля. Закрыты школы, детсады, развлекательные заведения. Транспорт работает по спецпропускам Никольская Борщаговка - один из жилых массивов на юго-западе столицы. Чем живет спальный район в условиях карантина, мы спросили у его жителей. Больше в видеорепортаже:

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Введение дополнительных карантинных ограничений в Украине в пасхальный период пока не планируется. Ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Фейсбуке

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