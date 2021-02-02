"Только сумасшедший перевозчик будет брать новые автобусы. Скорее заплатят за "крышевание" - эксперт

В Украине поднимется цена на проезд в маршрутках на несколько гривен. Фото: rivne.media

Весной в Украине поднимется цена на проезд в маршрутках на несколько гривен. Первыми это почувствуют жители Киева и области, Черкасс, Сум, Кропивницкого и Харьковщины.

Основной причиной повышения цен называют существенное снижение пассажиропотока. Частные перевозчики отмечают, что претерпели существенных убытков весной, когда запретили движение общественного транспорта. А после смягчения ограничений многие продолжили работать дистанционно и, как следствие, пассажиров стало в половину меньше. Однако насколько аргументы правдивы, а повышение цен оправдано, проверить невозможно, считает транспортный аналитик Дмитрий Беспалов.

"Поднятие цен на проезд в общем нормальное явление, ведь зарплаты растут, топливные ресурс дорожают. 3 года назад молоко в магазинах тоже было значительно дешевле. Кроме того, действительно есть проблема с пассажиропотоком. В маршрутках ограничили количество пассажиров и ввели штрафы за нарушение этих ограничений. Нужно искать варианты выхода на предыдущий уровень рентабельности. Снижать операционные расходы им просто некуда. Единственный выход - повысить плату за проезд. Аргументы весомые, но проблема в том, что оплата проезда только наличными. И данные о пассажиропотоке доступны только самым маршрутчикам. И они их обычно скрывают. Адекватность роста цен никак невозможно проверить и определить реальные затраты операторов тоже", - говорит эксперт.

Увеличение цен на билет не гарантирует улучшения качества перевозок и состояния автобусов.

"Никто из операторов пока что не будет вкладываться в обновление подвижного состава. Это может сделать только сумасшедший. Они лучше заплатят за "крышевание" своей деятельности, потому что не имеют никаких гарантий нормальной работы. Живут сегодняшним днем. Идет конкурентная борьба за деньги. Нет гарантий, что завтра кому-то не подожгут автобус, как это было в Броварах. Ну и правительство может закрыть на карантин, и просто останутся без копейки, но с новым автобусом", - объясняет Беспалов.

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Чтобы наладить ситуацию, следует изменить систему перевозок и уменьшить коррупционные риски.

"Идеальным будет вариант, когда оператор будет просто перевозить людей, а деньги за это соберет город, например, продажей соответствующих долгосрочных абонементов. Затем город будет рассчитываться с перевозчиком безналичным способом за преодолен километраж на маршруте. Тогда все будет более прозрачно и с меньшим процентом коррупции. Этим должно заняться правительство. Надо изменить некоторые положения законодательства и найти миллиарды для реализации проекта. Лучше начать на примере одного города. Но у нас так не любят делать. Мы или сразу везде, или нигде", - говорит эксперт.

В Украине планируют реформу общественного транспорта. В середине января в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект №4583. Цель - повысить качество перевозок и защитить права льготных пассажиров.