Ткаченко ушел с поста гендиректора "1+1" – ему уже нашли замену

Александр Ткаченко уволился с должности гендиректора "1 + 1 медиа". В комментарии журналистам он сообщил о том, что его уже зарегистрировали народным депутатом и поэтому он не может в дальнейшем занимать должность генерального директора группы "1 + 1 медиа", сообщает УНИАН.
Решением наблюдательного совета с 17 августа Ткаченко было присвоено звание почетного президента группы.
Ткаченко добавил, что свою долю в "плюсах" в 5% продаст инвестиционной компании.
Новым гендиректором "Студии 1 + 1" с 19 августа назначили Вячеслава Миенко.
Стратегическое управление группой будет осуществлять правление в составе шести человек. Телевизионным направлением будет руководить Максим Кривицкий.
В состав правления вошли руководитель "Телевизионного бизнеса" Максим Кривицкий, руководитель направления платного телевидения и Shared Services Ярослав Пахольчук, руководитель "1 + 1 Digital и Инновации" Анна Ткаченко, директор GR-департамента Вячеслав Миенко, директор департамента маркетинговых коммуникаций Светлана Павелецкая и финансовый директор Дмитрий Тузов. На первом заседании 28 августа правление изберет председателя, который будет отвечать за организацию работы органа.
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Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 235 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля.
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