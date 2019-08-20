Ткаченко ушел с поста гендиректора "1+1" – ему уже нашли замену

Ткаченко присвоили звание почетного президента группы "1+1 медиа" Фото: https://www.unian.net

Александр Ткаченко уволился с должности гендиректора "1 + 1 медиа". В комментарии журналистам он сообщил о том, что его уже зарегистрировали народным депутатом и поэтому он не может в дальнейшем занимать должность генерального директора группы "1 + 1 медиа", сообщает УНИАН.

Решением наблюдательного совета с 17 августа Ткаченко было присвоено звание почетного президента группы.

Ткаченко добавил, что свою долю в "плюсах" в 5% продаст инвестиционной компании.

Новым гендиректором "Студии 1 + 1" с 19 августа назначили Вячеслава Миенко.

Стратегическое управление группой будет осуществлять правление в составе шести человек. Телевизионным направлением будет руководить Максим Кривицкий.

В состав правления вошли руководитель "Телевизионного бизнеса" Максим Кривицкий, руководитель направления платного телевидения и Shared Services Ярослав Пахольчук, руководитель "1 + 1 Digital и Инновации" Анна Ткаченко, директор GR-департамента Вячеслав Миенко, директор департамента маркетинговых коммуникаций Светлана Павелецкая и финансовый директор Дмитрий Тузов. На первом заседании 28 августа правление изберет председателя, который будет отвечать за организацию работы органа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Братья Кличко подали в суд на "1+1"

Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 235 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля.