Титушки захватили столичное общежитие

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 360
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 783
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1863
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2124
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4977
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1638
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 972
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5400
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6723
Фото
Все фото
5
5
4
3
6
Под Киевом задержали злоумышленника-беглеца из России
Под Киевом задержали злоумышленника-беглеца из России
Рейдерство и связи с Россией: кто такой бизнесмен, которого взорвали в Киеве
Рейдерство и связи с Россией: кто такой бизнесмен, которого взорвали в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Выслеживали и отравили собак: задержали банду дерзких грабителей
Выслеживали и отравили собак: задержали банду дерзких грабителей
Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали
Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали
Видео
Все видео
Покушение под Киевом: на крышу автомобиля бросили взрывчатку
Покушение под Киевом: на крышу автомобиля бросили взрывчатку
Сразу девять автомобилей попали в крупное ДТП
Сразу девять автомобилей попали в крупное ДТП
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве
Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 972
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 747
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3492
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2007
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 1026
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
четверг, 07 ноября 2019 13:10

Титушки захватили столичное общежитие

  Комментировать
Титушки захватили столичное общежитие
Злоумышленники были вооружены. Фото: 33kanal.com

В Киеве банда титушек захватили общежитие на улице Полевой.

Нападавшие ворвались в дом и начали выбивать двери. С некоторых квартир вынесли сумки с вещами. Рассказывали, что работают в охранной фирме, сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам жителей, они избили людей и заставили их выйти из дома, где остались дети и домашние животные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трое неизвестных ворвались в столичное общежитие и избили студентов

После того как на место происшествия приехал народный депутат Роман Грищук, в общежитие прибыла и полиция. Злоумышленников задержали. С собой было оружие.

В Одессе титушки напали на журналистку "Стоп коррупции" Асю Глуцкую, которая занималась расследованием коррупции в Высшей квалификационной комиссии судей. Нападение произошло возле здания Киевского райсуда. Съемочная группа приехала туда, чтобы пообщаться с судьей Сергеем Чванкином.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Титушки захватили столичное общежитие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 18333
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 12915
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 11772
Родители нашли мертвым 11-летнего сына
Родители нашли мертвым 11-летнего сына Просмотров: 11107
Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
5
 Просмотров: 10269
Новости Киева
Под Киевом задержали злоумышленника-беглеца из России
Под Киевом задержали злоумышленника-беглеца из России
5
 Просмотров: 45
Покушение на бизнесмена в Киеве: погиб полицейский
Покушение на бизнесмена в Киеве: погиб полицейский Просмотров: 639
Спросил, который час, и ударил ножом: неизвестный напал на женщину
Спросил, который час, и ударил ножом: неизвестный напал на женщину Просмотров: 486
В Киеве закрыли три станции метро: подробности
В Киеве закрыли три станции метро: подробности Просмотров: 297
Под Киевом из-под стражи сбежал вор-россиянин: приметы и фото преступника
Под Киевом из-под стражи сбежал вор-россиянин: приметы и фото преступника Просмотров: 1188
Больше всего комментируют
18
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
3
Украинскую отаманшу убил предатель
2
Известно, кто выпустил смертельную пулю в 5-летнего Кирилла Тлявова
Голосов: 5723
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua