Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения

В пятницу, 21 мая, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на избранную меру пресечения нардепу от фракции "Опозиційна платформа – за життя" Виктору Медведчуку. Заседание началось в 12:00.

Возле учреждения находится несколько сотен правоохранителей, пишет УНИАН.

Фото: "Сегодня"

Также у забора суда стоят мужчины крепкого телосложения в спортивной одежде, так называемые титушки. Пропуск на территорию суда осуществляют правоохранители. Титушки не препятствуют проходу.

Вскоре в суд пришли несколько десятков представителей Национального корпуса и политической партии "Братство".

По информации издания, они установили звукоусилители, через которые транслируют разговор Медведчука с российскими должностными лицами, которые недавно обнародовали в интернете. Также участники акции зажгли файеры. Полиция этому не препятствовала.

В окружении шестерых охранников на заседание суда пришел нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко.

Вскоре участники акции против Медведчука и его "группа поддержки" начали словесно оскорблять друг друга, бросать бутылки с водой и петарды. Активисты бросились к титушкам в драку. Благодаря полицейским удалось избежать прямых столкновений.

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11 мая 2021-го генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана Медведчука не пускала СБУ в дом в Киеве. Печерский районный суд Киева отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест. После этого Офис генерального прокурора подал апелляцию на это решение.