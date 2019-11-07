"Теракт" под Киевом: на крышу маршрутки бросили взрывчатку

В Киеве на Житомирской трассе мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся.
Вследствие происшествия много пострадавших, сообщает dtp.kiev.ua.
"Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы. Также задело около 5 авто (стояли на красный)", – говорится в сообщении.
На месте находится ГСЧС, 4 машины "скорой помощи" и полиция. Введен оперативный план "Перехват".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали
Раньше сообщалось, что возле станции метро "Черниговская" столкнулись сразу девять машин.
×
Комментарии