"Теракт" под Киевом: на крышу маршрутки бросили взрывчатку

Под Киевом произошел "теракт". Фото: ДТП

В Киеве на Житомирской трассе мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся.

Вследствие происшествия много пострадавших, сообщает dtp.kiev.ua.

"Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы. Также задело около 5 авто (стояли на красный)", – говорится в сообщении.

На месте находится ГСЧС, 4 машины "скорой помощи" и полиция. Введен оперативный план "Перехват".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали

Раньше сообщалось, что возле станции метро "Черниговская" столкнулись сразу девять машин.