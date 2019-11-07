"Теракт" под Киевом: на крышу автомобиля бросили взрывчатку

На Житомирской трассе в Киеве неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля Mercedes АА0070MI, что привело к взрыву.
В результате взрыва погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Жертвой взрыва на Брест-Литовском шоссе в Киеве, должен был стать бизнесмен Игорь Сало. Именно на него вроде бы и было совершено покушение.
Также стало известно, что взорвалось 5 автомобилей, которые стояли перед светофором рядом.
Полиция ввела специальный план "Перехват", чтобы найти злоумышленника.
Решается вопрос о правовой квалификации события.
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Сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Черниговская" столкнулись сразу девять машин.
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