Тепломагистраль у Ocean Plaza строили с нарушением норм

Затопило первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Фото: mind.ua

При строительстве ТРЦ Ocean Plaza в Киеве одну из теплосетей возвели с нарушением норм. Однако она успешно прошла ежегодные гидравлические испытания.

"Действительно при застройке Ocean Plaza тепловая магистраль, что идет не на том участке, что прорвало, а рядом построена с нарушениями защитной зоны тепловой сети. Но надеемся, что таких повреждений больше не будет. В июне эти теплосети проходили гидравлические испытания. Проблем с ними не было. Однако трубопровод, что прорвало, работает 33 года. Его состояние требовал ремонта", - сказал во время брифинга заместитель главы городской администрации Киева Петр Пантелеев.

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Чиновник отметил, что при нормальных условиях срок сроке эксплуатации столичных теплосетей составляет 25 лет.

В понедельник вечером у станции метро "Лыбидская" в Голосеевском районе Киева, возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.