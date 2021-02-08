Тело погибшего в Киеве дворника-индуса доставили на родину

Тело погибшего в Киеве индуса 37-летнего Автара, который работал дворником на Борщаговке, доставили в Индию.

Об этом 7 января сообщил брат погибшего, который живет в Германии, пишет ТСН.

Вопрос с транспортировкой тела решался 3 недели. Теперь Автара смогут похоронить по местным традициям. Мать и сестры его проживают в Индии.

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Тело индуса нашли в полуразрушенном без окон и дверей микроавтобусе в Святошинском районе Киева на ул. Героев Космоса. После больницы, где мужчина пробыл 3 дня с подозрением на аневризму, он не смог попасть в свою подвальную ночлежку. Кто-то запер ее на ключ. Мужчина умер 15 января. В тот день на улице было -11°C. На нем была только тонкая рубашка и 1 кроссовок. Приехал в Украину Автар около 3 лет назад с целью попасть в Евросоюз. Однако его избили и обокрали на столичном вокзале, оставив без документов. Так он остался в Киеве. Неравнодушные помогли ему неофициально устроиться дворником.