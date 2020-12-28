Таксист выстрелил в пассажира, чтобы не везти его в грязной одежде

В Киеве таксист отстреливался от пассажира. Фото: pixabay.com

В Киеве 26 декабря на ул. Казачества, 22 таксист открыл стрельбу по пассажиру. Клиентом оказался мужчина в грязной одежде, поэтому водитель, прибыв на место вызова, отказал ему в услугах.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Тот (пассажир, - Gazeta.ua) начал лезть и драться. Таксист в своей программе нажал кнопку SOS, но из всех коллег откликнулся только 1 таксист и приехал через 15 минут. Все это время пассажир пытался попасть в салон авто и дрался с водителем", - говорится в сообщении.

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По словам водителя, ему больше ничего не оставалось, как "схватить свое травматическое оружие".

"Он дважды совершил выстрелы в воздух и 1 раз в ногу пассажиру. Через некоторое время на место прибыли правоохранители и врачи "скорой". Пассажира с травмой ноги госпитализировали в больницу", - добавили в сообщении.

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