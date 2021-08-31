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вторник, 31 августа 2021 12:00

Сжигают платежки: киевляне получили квитанции за тепло с "космическими" суммами долга

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Сжигают платежки: киевляне получили квитанции за тепло с &quot;космическими&quot; суммами долга
В КП "Киевтеплоэнерго" утверждают, что начисление долгов в платежках произошло по рекомендации одного из территориальных отделений Антимонопольного комитета. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

В течение июля - августа жители более 1,3 тыс. домов столицы получили "долговые" квитанции за тепло вне зависимости от платежной дисциплины.

История вызвала резонанс. Многие киевляне заявили о начислении им долга за отопление задним числом, пишет "Лига. Бизнес".

В соцсети обнародовали десятки гневных постов в адрес Киевтеплоэнерго и Дарницкой ТЭЦ. Судя по опубликованным платежкам, одним киевлянам насчитали 700 грн долга, другим - от 2 тыс. до 3 тыс. грн.

Начисление подтверждают и в Киевтеплоэнерго. По данным предприятия, в течение июля - августа компания провела перерасчеты платежей в 1,3 тыс. домах. Это 13,4% от количества домов, которые обслуживает КП и 11,3% - от общего числа жилых домов Киева.

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То есть Киевэнерго провело перерасчеты только в тех домах, где одна часть квартир оснащена счетчиками на тепло, а другая часть - нет.

Провели перерасчеты платежей по инициативе Северного межобластного территориального отделения АМКУ. 24 июня он рекомендовал предприятию провести перерасчет платежей абонентов и изменить методологию подсчета. Именно поэтому у многих жителей Киева возникли долги за отопление в межсезонье, утверждают в Киевтеплоэнерго.

У потребителей сложная ситуация. Платить - значит поощрять поставщиков тепла продолжать работать по действующим принципам, пользуясь ошибками законодательства. Идти в суд - значит вступить в долгий и недешевый процесс, при котором потребитель рискует накопить за штрафы и пени неподъемную сумму долга.

В КГГА пока эту историю не комментируют. Киевляне тем временем публикуют в Facebook сожженные платежки за тепло, а другие подают жалобы на коммунальное предприятие в Госпродпотребслужбу и требуют пересчета платежей.

За коммунальные услуги украинцы задолжали более 66 млрд грн. Самые большие долги за газ - 25 млрд грн. За тепло и воду должны более 21 млрд грн. За централизованное водоснабжение и водоотвод долги достигли более 6 млрд грн. За распределение электроэнергии задолжали 7 млрд грн.

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Дата
31
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