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среда, 19 августа 2020 12:00

Связал 10-летнего сына хозяев и ограбил дом. Под Киевом задержали преступника
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В Вишневом Киевской области злоумышленник ограбил дом. Пока родители спали, он связал их 10-летнего сына, забрал награбленное и скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с коллегами Фастовского отделения полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и задержали подозреваемого.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: Полиция Киевской области

"37-летний уроженец Ровенской области обоснованно подозревается в ограблении дома и совершении серии краж. Полиция продолжает проверять задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник временно проживает в Киеве. В съемной квартире правоохранители провели обыск и изъяли ряд вещественных доказательств: мобильные телефоны, различные инструменты, флэш-накопители и другое имущество.

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Также задержанный причастен к совершению 7 краж на территории Васильковского и Фастовского районов. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по 2 статьям Уголовного кодекса Украины - кража и грабеж.

В селе Екатериновка на Харьковщине 5 мужчин ограбили агрофирму 14 августа, около 2:00. Они проникли на территорию предприятия и вынесли сейф с деньгами, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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