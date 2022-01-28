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суббота, 29 января 2022 08:06

Суд вынес приговор студенту, установившему камеру в женском душе общежития

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Суд вынес приговор студенту, установившему камеру в женском душе общежития
Пострадавшие сами просили закрыть дело. Фото: pixabay

Судья Соломенского районного суда Киева освободил студента от уголовной ответственности за установку видеокамеры в женском душе в общежитии.

Обвиняемый искренне раскаялся и возместил двоим потерпевшим за совершенное, говорится в материале дела.

Кроме того, пострадавшие сами обратились в полицию с просьбой закрыть дело.

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Камеру, которую юноша установил в душе, решили конфисковать в доход государства, а флешку с видео — уничтожить.

Инцидент произошел 28 октября в общежитии №7. Видеокамеру в душе нашла одна из студенток, пришедших купаться. На устройстве было обнаружено немало видео. О том, чья камера догадались сразу. Первое видео – с лицом владельца камеры – она среагировала на него, когда ее устанавливали.
В то же время комендант общежития, обещавшая держать дело на контроле, стала призывать девушек, желающих написать коллективное заявление, "угомониться".

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