Суд вынес неожиданное решение по делу об уничтожении оригинального здания в Киеве

Владельцу здания "Цветы Украины" запретили сносить его на время судебного процесса. Фото: facebook.com/reportersmedia/

Снос исторического здания "Цветы Украины" на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева запретили на время судового процесса. Такое решению 15 июля принял Шевченковский райсуд столицы.

Об этом сообщила компания Axon Partners в Facebook.

"Демонтаж здания "Цветы Украины" запретили на основании, что застройщик нарушил неимущественные авторские права архитектора здания. Рендеры внешнего вида здания после реконструкции, которые опубликовал владелец (ЧАО "Цветы Украины". - Gazeta.ua), свидетельствуют о том, что фасад будет кардинально изменен, а каскадный атриум уничтожен", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что владелец здания должен был согласовать с ее архитектором Николаем Левчуком проект реконструкции перед тем, как начинать демонтаж. Однако этого не сделал.

"Насколько нам известно, это первый случай в истории украинского градостроительства, когда суд применил подобное обеспечения иска по делу о нарушении неимущественных авторских прав архитектора", - добавили в сообщении.

В течение ближайших дней активисты планируют подать иск и требовать сохранения первоначального архитектурного проекта и соблюдения прав архитектора Левчука. Кроме этого, будут просить выплатить компенсации за разрушенное здание.

"Цветы Украины" начали сносить 12 июня. Ночью на огражденной территории появилась строительная техника, а утром начали разрушать фасад. Защитники здания хотели встретиться с представителем застройщика и требовать остановить демонтаж, но тот отказался. Усилиями активистов демонтаж удалось приостановить.