Суд арестовал имущество бывшего номинального владельца рынка Столичный

В четверг, 3 июня, Шевченковский районный суд вынес решение об аресте имущества Александра Стельмаха, который был номинальным собственником рынка "Столичный", и якобы ставленником "енакиевских".

По данным источников "Апострофа", Стельмах превратил один из крупнейших сельскохозяйственных рынков Украины в место, где с предпринимателей незаконно собирали неучтенные наличные средства ("черный нал").

В данный момент Александру Стельмаху уже вручено подозрение с обвинениями в мошенничестве в особо крупных размерах и завладении чужим имуществом. Ему грозит ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Сам он скрывается от следствия и находится в международном розыске.

Благодаря этому решению появились основания считать, что освобождение рынка "Столичный" от представителей "енакиевских" ускорится, а затем его полноценная работа в законном поле будет восстановлена.