Суд арестовал имущество бывшего номинального владельца рынка Столичный

 
Ексклюзивы
1/5
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 216
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Просмотров: 288
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 459
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 693
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 441
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 243
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 396
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 423
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 603
Фото
Все фото
5
3
5
8
6
Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
Продавцов не пускают: &quot;новая охрана&quot; парализовала работу рынка Столичный
Продавцов не пускают: "новая охрана" парализовала работу рынка Столичный
Украли 9 млн грн и погорели - СБУ &quot;накрыла&quot; мошеннический центр
Украли 9 млн грн и погорели - СБУ "накрыла" мошеннический центр
Дымовые пакеты и петарды: на рынке Столичный вспыхнул конфликт
Дымовые пакеты и петарды: на рынке Столичный вспыхнул конфликт
Река под Киевом усеяна мертвой рыбой: фото
Река под Киевом усеяна мертвой рыбой: фото
Видео
Все видео
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
Киев спасают от нашествия рекламы. Как выглядят улицы без нее - видео
Киев спасают от нашествия рекламы. Как выглядят улицы без нее - видео
"Сдохните все у муках" - блогерша, которая громила отель, пригрозила самоубийством (18+)
"Сдохните все у муках" - блогерша, которая громила отель, пригрозила самоубийством (18+)
Интервью
1/5
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 216
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 405
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 837
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2034
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 504
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 13:21

Суд арестовал имущество бывшего номинального владельца рынка Столичный

  Комментировать

В четверг, 3 июня, Шевченковский районный суд вынес решение об аресте имущества Александра Стельмаха, который был номинальным собственником рынка "Столичный", и якобы ставленником "енакиевских".

По данным источников "Апострофа", Стельмах превратил один из крупнейших сельскохозяйственных рынков Украины в место, где с предпринимателей незаконно собирали неучтенные наличные средства ("черный нал").

В данный момент Александру Стельмаху уже вручено подозрение с обвинениями в мошенничестве в особо крупных размерах и завладении чужим имуществом. Ему грозит ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Сам он скрывается от следствия и находится в международном розыске.

 

Благодаря этому решению появились основания считать, что освобождение рынка "Столичный" от представителей "енакиевских" ускорится, а затем его полноценная работа в законном поле будет восстановлена.

Апостроф
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд арестовал имущество бывшего номинального владельца рынка Столичный». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Киев получил уникальную льготу

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 10811
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7821
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 4806
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4491
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4104
Новости Киева
Рассказали, будут ли работать летом пришкольные лагеря
Рассказали, будут ли работать летом пришкольные лагеря Просмотров: 36
Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
5
 Просмотров: 441
Продавцов не пускают: "новая охрана" парализовала работу рынка Столичный
Продавцов не пускают: "новая охрана" парализовала работу рынка Столичный
3
 Просмотров: 297
На Подоле нашли избитого мужчину без сознания
На Подоле нашли избитого мужчину без сознания Просмотров: 216
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 6790
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть