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понедельник, 16 июля 2018 15:41

Столицу накроет непогода

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Столицу накроет непогода
16 июля скорость ветра в столице достигнет 5-10 м/с. Фото: 112 канал

Через несколько часов в Киеве начнется ливень. Он продлится до конца дня.

17 июля прогнозируют облачность с прояснениями, ночью может быть кратковременный дождь. Температура будет держаться +22...+24°С, сообщил Украинский гидрометцентр.

Однако синоптик Наталья Диденко утверждает, что в понедельник дождь если и будет, то локальный, а температура составит +26°С. На следующий день, пишет она в Facebook, в Киеве похолодает и пройдут дожди посильнее.

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К концу лета, сообщила метеоролог Вазира Мартазинова, средняя температура составит +25...+28°С, а в некоторые дни - около +30°С. Осенью заморозки будут ранними.

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